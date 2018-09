Em Portugal, 9 em cada 10 condutores usam o telemóvel enquanto guiam

A aplicação móvel lançada pela Liberty Seguros em fevereiro deste ano - Hit the Road -, permite avaliar a condução automóvel dos utilizadores e, depois de uma análise, concluiu que nestes primeiros sete meses de utilização, nove em cada dez portugueses já utilizaram o telemóvel enquanto conduziam.

Desde fevereiro, a app registou mais de 243 mil viagens, um número que representa mais de 3 milhões de quilómetros percorridos, e 89 mil horas de condução.

Desta análise, a Liberty Seguros refere que o uso do telemóvel também tem efeito no tipo de condução e aumenta o risco de acidente. O uso do telemóvel é constante em cerca de metade das viagens registadas pela app.

Entre os utilizadores desta app que mexem no telemóvel, mais de dez fá-lo durante uma viagem (e pelo menos uma vez por minuto), o que resulta em cerca de 39% de travagens bruscas e 57% dos condutores realizaram curvas bruscas nas viagens.

Em Faro, estão registados os utilizadores com melhor média de pontuação (86,4 em 100 pontos), enquanto os utilizadores do distrito da Guarda tiveram a pior prestação média (81,3). Já a velocidade média mais elevada foi registada no distrito de Leiria (57 km/h).

“Os dados registados na app Hit the Road são importantes pois permitem que os condutores se apercebam da forma como conduzem, podendo retirar algumas ilações sobre a sua performance na estrada. Foi nesse sentido que desenvolvemos esta aplicação, para alertar para a segurança rodoviária, de uma forma divertida e educativa”, destaca Rogério Bicho, CEO da Liberty Seguros em Portugal.