Judo. Catarina Costa termina em quinto nos Mundiais de Baku

Catarina Costa foi a quinta classificada na categoria de -48 kg nos Mundiais de Judo que se iniciaram esta quinta-feira em Baku, Azerbaijão. A portuguesa, 20.ª do ranking mundial, derrotou a romena Monica Ungureanu (33.ª), a belga Anne Sophie Jura (22.ª) e a húngara Eva Csernoviczki (9.ª), caindo para a repescagem no combate de acesso às meias-finais perante a mongol Munkhbat Urantsetseg, líder do ranking mundial.

Já na luta pelo bronze, conseguiu bater a espanhola Julia Figueroa (23.ª), mas no combate pela medalha acabou por perder com a campeã olímpica, a argentina Paula Pareto, por waza-ari e ippon. Com apenas 17 anos, a ucraniana Daria Bilodid tornou-se a mais jovem campeã mundial de sempre.

Joana Diogo, também nos -48 kg, e Gonçalo Mansinho (-60 kg) caíram logo no primeiro combate. Esta sexta-feira entram em ação Joana Ramos e Mariana Esteves (-52 kg) e também João Crisóstomo (-66 kg). Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e a única judoca portuguesa em prova com medalhas em Mundiais, começa a participação no sábado.