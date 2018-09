Ténis de mesa. Duas duplas lusas nos oitavos do Europeu

Os oitavos de final do Campeonato da Europa que decorre por estes dias em Alicante, Espanha, terá duas duplas portuguesas. Em pares femininos, Fu Yu e Jeini Shao venceram a russa Polina Mikhailova e a bielorrussa Viktoria Pavlovich por 4-1 (11-7, 8-11, 11-9, 11-8 e 11-7), preparando-se agora para defrontar as alemãs Nina Mittelham e Kristin Lang.

No que respeita à competição masculina, Diogo Carvalho e Diogo Chen eliminaram a dupla belga Florent Lambient/Martin Allegro por 4-3 (7-11, 11-9, 11-2, 7-11, 11-6, 4-11 e 11-9) - seguem-se o alemão Patrick Franziska e o dinamarquês Jonathan Groth. Tiago Apolónia e João Geraldo, o outro par masculino luso em prova, caiu nos 16 avos de final, tal como aconteceu em pares mistos com a representação portuguesa, no caso composta por Diogo Chen e Jeini Shao.

Em 2016, no Campeonato da Europa de Budapeste, Portugal conseguiu conquistar uma medalha de ouro (pares mistos, João Monteiro e Daniela Dodean), uma de prata (feminino, Yu Fu) e outra de bronze (pares masculinos, Tiago Apolónia e João Geraldo).