PS sobre nova PGR: “Trata-se de uma nomeação que prestigia o cargo e a credibilidade e independência da Justiça”

Em declarações à Lusa, Carlos César refere que "o PS saúda a decisão do senhor Presidente da República de nomeação da procuradora geral adjunta, doutora Lucília Gago, para Procuradora-Geral da República. Pela sua competência reconhecida, trata-se de uma nomeação que prestigia o cargo e a credibilidade e independência da Justiça, que importa continuar a acautelar”.

O líder fez ainda uma referência à posição política do Partido Socialista no que diz respeito ao desempenho do cargo de Procurador-Geral da República: "Tal como repetidamente tínhamos dito, é importante para a liberdade de exercício da função que esta seja salvaguardada designadamente através da adoção de um modelo de mandato não renovável do cargo".

"Estou convencido de que procurou desempenhar o seu mandato com a maior proficiência", declarou Carlos César sobre Joana Marques Vidal.