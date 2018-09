BE. Catarina Martins escusa-se a comentar escolha para nova PGR

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, escusou-se esta quinta-feira a comentar a designação de Lucília Gago para o cargo de Procuradora-Geral da República (PGR).

"Não é só o nome do PGR que resolve os problemas. É importante que haja condições em termos de meios técnicos e humanos”, referiu hoje a dirigente do BE, em entrevista à RTP1.

No entanto, Catarina Martins relembrou que sempre entendeu que devia ser garantida a "não partidarização e independência do órgão", alegando que o debate público sobre esta matéria "não foi conduzido da melhor maneira".

Apesar de não ter comentado a nomeação da nova PGR, Catarina Martins admitiu que o mandato de Joana Marques Vidal ficou marcado, ainda assim, por "alguns avanços". "Houve coisas muito positivas, outras em que é preciso fazer muito", defendeu.