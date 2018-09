Presidente do Real vai finalmente explicar saída de Ronaldo

Saída do jogador português para o campeonato italiano gerou muita controvérsia entre os adeptos madridistas, mas também entre os próprios dirigentes do clube

O presidente do Real Madrid Florentino Perez vai reunir-se no próximo domingo com vários membros da direção do clube

De acordo com a imprensa espanhola, o presidente do clube merengue vai discutir os motivos que levaram à saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus e também o plano de remodelação do Santiago Bernabéu.

A remodelação do estádio deverá envolver um pedido de empréstimo ao banco a rondar os 525 milhões de euros.