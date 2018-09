McGregor provoca Khabib: "Vou dominar a luta e vou fazer a tua cabeça bater no chão"

O combate de MMA (Artes Marciais Mistas) entre o irlandês Conor McGregor e o russo Khabib Nurmagomedov vai acontecer no dia dia 6 de outubro, mas parece que já teve início, ou pelo menos de forma verbal.

Na conferência de imprensa que se realizou em Nova Iorque, nos EUA, os ânimos entre ambos exaltaram-se com a polémica do episódio do autocarro, em que o lutador irlandês atacou o veículo do 'Ultimate Fight Championship' (UFC), que transportava o seu rival Khabib Nurmagomedov, entre outros atletas.

"Viste-me no autocarro e fizeste o quê? Nada! Quando eu apareci, foste para o fundo do autocarro e não fizeste nada! Se alguém te agride, tens que ripostar. Por que é que não ripostaste? És um cobarde. Agradeço a Deus por não teres saído do autocarro se não estarias morto", disse o irlandês.

Além disso, McGregor provocou Khabib ao oferecer-lhe um copo de whisky, sabendo que o atleta russo é muçulmano: "Sabes que eu não bebo isso. Nunca vou beber isso. Vou-te matar no octógono", disse em resposta à provocação de McGregor, que ripostou: "Vou dominar a luta e vou fazer a tua cabeça bater no chão".

O combate entre os dois vai acontecer no dia 6 de outubro, em Las Vegas.