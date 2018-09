PJ descobre código 'missas' em novas mensagens de Paulo Gonçalves

Depois de Paulo Gonçalves não apagar as conversações do seu telefone, o Ministério Publico acusou-o de vários esquemas de corrupção. Agora, segundo adianta o Correio da Manhã, a Polícia Judiciária (PJ) apreendeu também todo o histórico de emails enviados e recebidos pelo ex-assessor do Benfica, além dos que diziam respeito às conversações com funcionários judicias, incluindo os emails obtidos ilegalmente pelo hacker.

Além disto, o CM adianta também que a PJ descobriu novos códigos através do telemóvel de Paulo Gonçalves. O termo “padres para as nossas missas” significaria “árbitros para os nossos jogos”.

Numa conversa com Paulo Figueiredo, funcionário do clube, Paulo Gonçalves referia: “Fomos hoje a Fátima ao terço”. Dois dias depois, enviava uma mensagem ao empresário Óscar Cruz relacionada com o mesmo tema: “Viemos à missa agora às 11h00, com o Justin”.

Estas conversas não têm relevância para o processo E-toupeira. Contudo, serão encaminhadas para o processo dos emails.