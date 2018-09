Benfica. Até agora só foram divulgados 20% dos emails roubados ao clube

Ao que tudo indica, estão ainda por divulgar 80% dos emails roubados ao Benfica, escreve o Jornal de Notícias (JN), que cita fontes próximas do processo.

No dia 12 de dezembro de 2017, o blogue "Mercado do Benfica" fez uma publicação sobre a quantidade de emails que tinha na sua posse, referindo que "existe muita especulação em torno da dimensão deste acervo documental, por isso, é importante deixar claro que não são apenas 20 gigas. A dimensão é cerca de cem vezes superior a esses números", lia-se na publicação. Segundo apurou a revista Sábado, há cerca de 2 terabits (TB) de informação.

No entanto, apesar de ainda faltarem milhares de mensagens de correio eletrónico - recebidas, enviadas ou reencaminhadas entre 2008 e 2017 por funcionários do Benfica -, serem divulgadas, estas podem ainda vir a público, tanto pelo blogue “Mercado do Benfica” como por quaisquer outros meios que garantam o anonimato dos administradores.

Os emails têm sido tornados públicos com autoria de divulgação identificada ou de forma anónima, e a grande maioria que está por divulgar será inócuo, refere o JN.

Recorde-se que o Ministério Público abriu recentemente um inquérito contra o Benfica por suspeitas de "corrupção ativa e passiva na atividade desportiva".