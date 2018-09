Quase 100 elefantes encontrados mortos no Botsuana vítimas de caça furtiva

Foram encontradas quase 100 carcaças de elefantes na zona de Mababe, no Botsuana.

De acordo com a AFP, terá sido a Elefantes sem Fronteiras, uma ONG que defende os elefantes em África, a encontrar os animais durante um recenseamento aéreo.

"Este é o pior episódio de caça furtiva em África de que alguma vez tive conhecimento", afirmou Mike Chase, que pertence à Elefantes sem Fronteiras, citado pela AFP.

Os animais terão sido mortos com “balas de grande calibre” junto a pontos de água na reserva do Delta do Okavango – considerada o “paraíso dos elefantes”- no norte de Botsuana.

Este episódio é assim mais um sinal de alarme para a vida animal no continente, sendo a caça furtiva grande responsável pelo problema.