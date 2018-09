Benfica diz que "artimanhas do crime organizado" estão prestes a ser descobertas

Esta sexta-feira, o Benfica voltou ao Twitter para tecer comentários acerca do hacker que terá acedido e divulgado os emails do clube e garante que se está cada vez mais perto de descobrir as “artimanhas do crime organizado”.

"Realmente começou a contagem decrescente para a descoberta das artimanhas do crime organizado", lê-se na publicação, que é acompanhada pela capa do i desta sexta-feira.

Na edição fim de semana do i foi avançada a notícia de que a Polícia Judiciária está a apertar o cerco ao hacker português suspeito do roubo de correspondência privada do Benfica, tendo inclusivamente sido tentado o contacto com o génio informático, que se encontrará em Budapeste, na Hungria.

Depois de várias perícias informáticas, como a deteção do IP, o ‘track’ das máquinas por onde passaram os documentos e mesmo a verificação dos metadados, os inspetores da Polícia Judiciária fizeram diversas diligências que terão permitido traçar o esquema montado para que as informações fossem passadas a responsáveis do FC Porto, bem como se houve ou não pagamentos e de que forma aconteceram.