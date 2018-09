Filomena Cautela e Inês Lopes brincam com entrevistas de Cristina Ferreira e Rita Pereira | Vídeo

Apresentadoras do '5 para a meia-noite' recriaram as entrevistas da atriz Rita Pereira à TVI e de Cristina Ferreira à SIC. Veja o resultado final.

No início desta semana, Rita Pereira e Cristina Ferreira foram as protagonistas do jornal da noite da TVI e da SIC, onde ambas falaram sobre novos projetos e sobre as mudanças que foram recentemente anunciadas.

Quem não resistiu aos momentos foram as apresentadoras Filomena Cautela e Inês Lopes que, no programa da RTP '5 para a meia-noite', recriaram a conversa que as duas tiveram com os jornalistas da noite dos dois canais.

Veja o vídeo: