Presidente do TAD assistiu ao encontro do Benfica com o Bayern perto de Luís Filipe Vieira

O presidente do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) esteve presente na tribuna presidencial do Estádio da Luz. Em dia de encontro do Benfica com o Bayern de Munique, na quarta-feira, Luís Antunes acabou por se sentar na mesma fila de Luís Filipe Vieira.

Entre ambos os dirigentes estava Luís Nazaré, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica e Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que se sentou ao lado de Vieira.

A fila em causa é, geralmente, reservada aos outros dirigentes do Benfica, a presidentes de clubes adversários, entidades como a FPF e a Liga, como também a membros do Governo.

O TAD é o órgão a que o Benfica vai recorrer caso o castigo de um jogo à porta fechada seja mantido.