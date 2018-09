Homem em coma alcoólico declarado como morto acorda antes de ser feita autópsia ao corpo

Um homem polaco, Krzysztof Nowak, de 31 anos, foi encontrado nas ruas de Siemianowice, uma cidade na Polónia, e declarado como morto no mesmo local onde foi encontrado pelas equipas médicas.

De acordo com a imprensa local, o homem foi transportado para uma morgue local, mas momentos antes de ser realizada a autópsia, este acordou do coma alcoólico, e pediu uma manta a um funcionário porque estava com frio.

Segundo adianta a Rai News, as autoridades locais explicaram que o homem não acordou logo porque se encontrava em coma alcoólico. A polícia aconselhou-o depois a ir para o hospital, mas este preferiu regressar à festa onde tinha estado antes do incidente.

Para já, as autoridades revelaram que o médico que declarou o homem morto vai ser interrogado.