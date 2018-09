ISN reforça vigilância nas praias devido a subida das temperaturas

O outono está mesmo aí à porta, mas nem por isso as temperaturas baixam, bem pelo contrário. Nos próximos dias, o IPMA prevê que as temperaturas nos próximos dias possam rondar os 30º Celsius.

Este fim de semana chega o outono, mas em vez de as temperaturas diminuírem, vão aumentar.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os termómetros podem mesmo chegar aos 40º em algumas regiões do país.

Devido ao aviso do aumento das temperaturas, o Instituto de Socorro a Náufragos (ISN), decidiu reforçar a vigilância nas praias durante este período, uma vez que se as temperaturas se mantiverem altas, a procura às praias vai continuar.

Numa conferência de imprensa, o comandante do ISN, Velho Gouveia e o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), indicam que vai ser mantido “o dispositivo que está a ser aplicado mesmo antes do início da época balnear, composto por militares da Marinha e pessoal das estações salva-vidas”.

Ambos informaram ainda que a “Polícia Marítima tem realizado ações de sensibilização”, tratando-se este de um esforço que será mantido até ao final da época balnear: dia 15 de outubro.

No entanto, é de relembrar que muitas praias encerram o período de época balnear já no próximo dia 30 de setembro, havendo apenas algumas praias que encerram em outubro.

O ISN pediu a todos que tirem proveito do bom tempo apenas em praias vigiadas, evitando assim agueiros ou arribas. "A maioria das praias não estão vigiadas por nadadores-salvadores", como é o caso das praias de Sintra e de Cascais, da Costa da Caparica e na Costa Sul. "Nós temos uma situação diferente este fim de semana, que é o facto de a previsão da temperatura do ar ser elevada. Estamos a falar de temperaturas em todo o país que vão rondar os 30 graus e temos também a aproximação do fim do verão, o que leva a AMN a crer que existe a possibilidade de as pessoas irem desfrutar da praia", explicou o porta-voz da AMN, Fernando Pereira da Fonseca.

"Recomendamos que as pessoas avaliem bem as condições do estado do mar, nomeadamente a rebentação, se a maré está a encher ou vazar, as correntes que se façam sentir e, eventualmente, agueiros que consigam identificar, e se o verificarem devem evitar entrar. Em caso de dúvida das suas capacidades ou do estado do mar, não devem entrar na água", alertou ainda.

Além disso, ficou ainda um aviso por parte do porta-voz para todas os adultos que tenham filhos, uma vez que são as crianças quem devem “estar particularmente sob vigilância de um adulto e ainda mais se estiverem junto da linha de água".

"Atenção que a água também pode estar a arrefecer e se o corpo estiver muito quente e entrar na água de forma abrupta poderão sofrer algum choque térmico", sublinhou.

Fernando Pereira da Fonseca, com o apoio da Marinha Portuguesa, afirmou “todos os meios que estão nas capitanias e nas estações salva-vidas vão estar no mar, a navegar próximo das praias, numa presença mais ativa para, caso haja algum acidente, a resposta ser mais rápida".