O que acontece às suas malas quando não está a ver? | Vídeo

Um trabalhador no terminal do aeroporto de Manchester foi captado a atirar as malas dos passageiros ao chão

Um arrumador de malhas no aeroporto de Manchester é o novo protagonista de um vídeo que se está a tornar viral. O homem foi filmado a atirar, sem qualquer cuidado, as malas dos passageiros de um avião para o carrinho.

No vídeo, partilhado nas redes sociais, o homem vai atirando com força a mais os volumes de bagagem que acabam por passar de um lado ao outro do carrinho de transporte.

Os colegas também não parecem interessados em evitar a situação. Mesmo com as bagagens a serem continuamente atiradas para o chão, nenhum dos trabalhadores se dirige para as apanhares.

O Machester Evening News identificou a autora do vídeo como Elizabeth Evans, uma passageira que chegava a Manchester vinda de Malaga, na passada quinta-feira. Evans acabou mesmo por fazer queixa por ter ficado com a mala danificada.

A empresa responsável pelo hadling do terminal – a Swissport – já reagiu à situação afirmando ter ficado “muito desapontada”. Foi ainda aberto um inquérito ao caso.