Enfermeiros anunciam mais seis dias de greve

Os sindicatos dos enfermeiros anunciaram esta sexta-feira mais seis dias de greve na profissão. A paralisação está marcada para outubro.

Está também marcada uma manifestação nacional a acompanhar o protesto.

Recorde que esta quinta-feira os profissionais de saúde iniciaram uma greve de dois dias - que está prevista a acabar esta sexta-feira pelas 24h00 - em que reivindicam uma contraproposta do governo sobre o diploma da carreira de enfermagem. “O Governo assumiu o compromisso de valorizar a carreira de enfermagem, de valorizar as funções de enfermeiro especialista e de enfermeiros na área da gestão e, vergonhosamente, a proposta que apresentou é ao arrepio dos compromissos assumidos e, portanto, não nos restou alternativa se não manter esta greve e apelar a uma adesão maciça dos enfermeiros", explicou Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses à Lusa