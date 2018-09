Martins da Cruz abandona o PSD por divergências com Rui Rio

“Não me revejo em pacóvios suburbanos”, disse António Martins da Cruz, esta sexta-feira, ao deixar o PSD em protesto contra Rui Rio. O embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Durão Barroso enviou uma carta à direção do partido a comunicar a sua saída.

“Não me revendo na orientação e prática política da atual liderança, e da maioria das figuras à sua volta, renuncio por este meio e a partir de hoje à condição de militante”, escreveu o ex-dirigente numa carta a que o Expresso teve acesso.

Ao mesmo jornal, Martins da Cruz afiram que não quer “ser cúmplice da atual liderança” com o seu “silêncio” e “passividade”. “Saio por uma questão de honestidade intelectual”, afirma.

Para o ex-ministro, não há apenas uma ou outra prática de Rui Rio que o tenha levado a tomar esta decisão, mas sim “todas” as atitudes tomadas pelo novo líder do PSD. "Não me revejo na orientação que Rui Rio deu ao partido, nas práticas, no tom, no que diz às televisões, nas pessoas que cirandam à volta dele. Não me revejo em nada e não me revejo em pacóvios suburbanos" , reforçou Martins da Cruz.