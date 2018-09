Adalberto Campos Fernandes admite que “há hospitais a trabalhar nos limites”

Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, reconheceu, esta sexta-feira, na comissão parlamentar da Saúde que “há hospitais a trabalhar nos limites”.

"Estamos a trabalhar em muitos hospitais com um enorme esforço dos profissionais. Nunca, em nenhuma circunstância me afastei dos profissionais e sei bem do esforço que é feito no terreno", disse o ministro da Saúde quando foi acusado pelo PSD de negar a realidade que se vive no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No entanto Campos Fernandos reforçou que há atualmente mais nove mil profissionais a trabalhar no SNS do que existiam quando o governo PS assumiu funções. Mesmo assim, o ministro admite que o “número de profissionais ainda não é suficiente” mas reforça que o governo está “na trajetória correta”.

Quando confrontado com as demissões dos diretores e chefias médicas em vários hospitais, o ministro da Saúde afirma que “sinalizam uma preocupação destes médicos” e, por isso trata-se de “um sinal que deve ser tudo em conta”.