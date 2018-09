Sabe quais são as cidades e os dias em que os professores fazem greve?

São dez as estruturas sindicais de professores que entregaram hoje, sexta-feira, um pré-aviso de greve para a primeira semana de outubro, com o objetivo de exigir que os nove anos, quatro meses e dois dias de trabalho sejam contabilizados na progressão de carreira.

A greve dos professores realiza-se entre os dias 1 e 4 de outubro, e termina com uma manifestação nacional em Lisboa, no dia 5 do mesmo mês – o Dia Mundial do Professor. "Os docentes que pretendam aderir podem fazer greve na totalidade ou, apenas, em alguns destes dias", refere um comunicado da plataforma que reúne todos os sindicatos de professores.

Segundo a mesma nota, no dia 1 de outubro as escolas mais afetadas devem ser as dos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém. No dia 2, serão os estabelecimentos de ensino de Évora, Beja, Portalegre e Faro os mais afetados, de acordo com os sindicatos.

Já no dia 3 de outubro, a manifestação vai concentrar-se nos distritos de Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco, e no dia 4 de outubro, último dia de greve, nos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

Também os professores do arquipélago dos Açores, bem como os docentes em exercício de funções no Ensino Português no estrangeiro podem participar no protesto agora agendado.

Recorde-se que em causa está a recuperação integral do tempo de serviço mas também a necessidade de resolver a questão da aposentação, da sobrecarga horária e da precariedade.

