Condutora que atira lixo pela janela leva uma lição | Vídeo

Esta condutora vai pensar duas vezes antes de voltar a atirar lixo para o chão. Uma mulher que estava parada num semáforo decidiu atirar pela janela um saco de papel e um copo. No entanto um motociclista apareceu e resolveu ensinar-lhe uma lição.

O motard estacionou ao lado do carro da mulher, baixou-se para agarrar o lixo, e atirou-o para dentro do carro. O momento foi capturado pela Dashcam do carro que vinha atrás.

A condutora ficou irritada com a situação e ainda chegou a sair do carro para protestar contra o motard. No entanto o motociclista já tinha arrancado, ignorando as palavras da mulher.