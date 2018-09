Arábia Saudita. Jorge Jesus multado por provocar jogador adversário

Jorge Jesus tem tido um início perfeito de estadia na Arábia Saudita, com quatro vitórias em quatro jogos disputados no comando do Al-Hilal (uma na Supertaça, que valeu a conquista do troféu, e as três posteriores no campeonato). O triunfo sobre o Al-Batin (3-1), porém, acabou por ficar marcado por um gesto... menos próprio do treinador português, que lhe valeu uma multa substancial: 2270 euros.

الزام مدرب فريق #الهلال جيسوس بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال لرفعه إشارة بيده تجاه لاعب منافس بشكل ينافى الأخلاق الرياضية، pic.twitter.com/13PgfsI5vX — المدرج الهلالي 58 (@Almodrjalhilali) 21 de setembro de 2018

No entender da Comissão de Disciplina e Ética da Federação Saudita de Futebol, este gesto do ex-treinador do Sporting - aparentemente relacionado com a altura do jogador adversário configurou um comportamento anti-ético e contrário às regras do fair-play e do desportivismo. Curiosamente, o Al-Batin é treinado por Franky Vercauteren, outro antigo técnico dos leões.

Dentro do campo, e mesmo sem poder contar com o peruano André Carrillo, cedido pelo Benfica, que se encontra lesionado, o Al-Hilal não deu hipóteses ao adversário. Dois dos golos do campeão saudita foram apontados por Gomis, internacional francês com passado de renome em França, Inglaterra e Turquia e o reforço de maior nomeada para Jesus - na época passada, por exemplo, foi o melhor marcador da liga turca, com 29 golos apontados ao serviço do Galatasaray.