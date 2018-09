Pérez afirma que “ninguém dava mais do que 100 milhões” por CR7

A transferência de Cristiano Ronaldo voltou a ser comentada pelo presidente do Real Madrid. Florentino Pérez disse esta sexta-feira que aceitou vender o melhor do mundo à Juventus porque “ninguém dava mais do que 100 milhões de euros por ele”.

"O Cristiano Ronaldo queria sair, por motivos pessoais, e acabámos por aceitar a proposta da Juventus, por um valor bastante inferior à cláusula de mil milhões, porque, verdade seja dita, também não tivemos mais propostas por ele. Ninguém dava mais do que 100 milhões de euros por ele", disse Pérez ao OK Diário.

O presidente do emblema “merengue”, acrescentou ainda que “o Real Madrid estipula estas cláusulas aos jogadores como forma de dissuasão de potenciais interessados. Não estamos à espera que alguém pague esse valor por um jogador”.

Este domingo está marcada uma Assembleia-Geral do Real Madrid e, por isso, Florentino Pérez reuniu-se com os maiores investidores do clube. No entanto, o tema central da reunião foi a venda de Cristiano Ronaldo à Juventus, avança o mesmo jornal.