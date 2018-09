Bloco de Esquerda quer taxa turística em Lisboa a dois euros

O vereador bloquista afirmou que é necessário aumentar os recursos para compensar os efeitos do turismo

O Bloco de Esquerda pretende duplicar a atual taxa turística paga em Lisboa, ou seja, passá-la para dois euros por noite.

A proposta foi anunciada pelo vereador Manuel Grilo que explica que este é um valor justo que pretende garantir a necessidade de recursos para compensar os efeitos do turismo.

"Está à vista que a pressão turística gera imensos problemas em muitos dos bairros históricos da cidade de Lisboa". Por isso, defende o partido, é necessário que os turistas "contribuam na mesma medida para a sua higiene e limpeza, bem como no reforço dos transportes para estes bairros", disse o deputado, citado pela TSF.

Para Manuel Grilo, a taxa aplicada no valor de um euro é insuficiente para garantir os recursos necessários, reforçando a necessidade de “investir mais na higiene urbana, na habitação e nos transportes”.

Para o vereador bloquista, os dois euros não são um valor elevado, chegando a compará-lo com o que é praticado noutras cidades europeias. É “mais ou menos o que se paga” nas cidades europeias com “o fenómeno do turismo” semelhante à capital portuguesa, afirmou.