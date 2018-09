Todos os mencionados por Francisco J. Marques nos emails foram notificados pelo MP

O Ministério Público (MP) notificou todos os elementos que forma mencionados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, durante as emissões do Porto Canal, avança o Record citando documentos do MP.

Recorde-se que foi nesse canal televisivo que o diretor de comunicação revelou os emails do Benfica.

Nomes como Pedro Guerra, Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira estão entre os notificados

Os elementos foram notificados para manifestarem se pretender agir criminalmente contra Francisco J. Marques.