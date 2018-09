Bombeiros juntam-se em Lisboa para exigir mudanças

No final do encontro, o grupo vai entregar um caderno reivindicativo ao Ministério da Administração Interna

Os bombeiros voluntários juntam-se este sábado na Praça do Comércio, em Lisboa, num encontro nacional reivindicativo. Ao Ministério da Administração Interna, os bombeiros exigem mudanças no setor e as mesmas condições dos agentes da Proteção Civil.

Paulo Pinto, membro da comissão “respeito e dignidade para os bombeiros portugueses”, que organizou o encontro, explicou à Lusa que os bombeiros portugueses querem que o governo “comece a olhar para os bombeiros de forma diferente” e, por isso, vão entregar ao Ministério de Eduardo Cabrita um caderno reivindicativo.

Estas mudanças são algo que os bombeiros esperam há muito, defendendo para a sua classe “as mesmas condições de todos os outros agentes da Proteção Civil”.

O representante da comissão afirma ainda que não os bombeiros voluntários não se reveem na forma como são tratadas as necessidades do setor pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LPB).

Ao Ministério da Administração Interna, os bombeiros reivindicam a criação de um sistema de saúde adequado aos bombeiros, assim como a entrega de mais dois equipamentos de proteção individual para combate a incêndios, o investimento em veículos de combate e esturras e dotar a Escola Nacional de Bombeiros de meios financeiros e humanos.

Também no caderno reivindicativo está o aumento do valor de compensação atribuída aos bombeiros que integram o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, assim como a alteração da lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil de forma a criar uma estrutura de comando autónoma dos bombeiros.

Esta comissão foi criada por um grupo de bombeiros voluntários que defendem mais condições para o setor e que esperam que a luta inclua todos os bombeiros do país.