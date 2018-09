Ataque no Irão faz vários mortos e feridos

Um ataque com homens armados aconteceu, este sábado, durante o desfile militar na cidade iraniana de Ahvaz (oeste). Segundo o NDTV, terão sido mortos pelo menos nove militares, e, segundo a televisão estatal, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.

As vítimas participavam no tradicional desfile militar que marca a Semana da Sagrada Defesa, uma comemoração que assinala a guerra entre o Irão e o Iraque, entre 1980 e 1988.

O ataque foi perpetuado pelos quatro terroristas, segundo o ISNA, mas ainda não foi reivindicado por nenhuma força terrorista.

A televisão estatal identificou os atacantes como “Takifiri”, um termo que descreve o grupo de muçulmanos sunitas ou o grupo extremista do autoproclamado Estado Islâmico.

If it was to me, I would call it the photo of the day #IranMilitaryParade #Iran #ahvaz @Azodiac83 @milanimohsen @bbckalbasi @barbaraslavin1 @BBCArdalan pic.twitter.com/THeSPpYy9X