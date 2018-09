Augusto Tomás detido por suspeitas de desvio de fundos

Em causa está a investigação à gestão danosa do Conselho Nacional de Carregadores

Augusto da Silva Tomás, antigo ministro dos Transportes de Angola e com a pasta dos Transportes, foi esta sexta-feira detido em Lunda por suspeita de envolvimento no desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores.

O porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola, Álvaro João, disse à Lusa que o ex-ministro está em prisão preventiva. Também a “alguns membros do Conselho Nacional de Carregadores” foi aplicada a mesma medida de coação.

A inspeção-geral do Estado já tinha anunciado que estava a decorrer uma investigação ao Conselho Nacional de Carregadores por alegada gestão danosa do órgão que era tutelado pelo Ministério dos Transportes.

O antigo ministro angolano foi afastado do cargo pelo presidente de Angola, João Lourenço, em junho deste ano. No entanto os motivos da sua exoneração nunca foram revelados. Uma polémica parceria público-privada para a constituição de uma companhia aérea marca também a altura da exoneração do ex-ministro.

“Não vai adiante, não vai sair, não vai acontecer, por se tratar de uma companhia fictícia”, disse João Lourenço sobre a criação da companhia aérea.