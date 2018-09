Marcelo perdeu poder e quem manda é Costa

Rui Moreira disse numa entrevista à Notícias Magazine que se tivesse de fazer uma pergunta ao presidente da Câmara do Porto sobre a data do fim das obras do Mercado do Bulhão, o autarca não saberia responder. A sinceridade de Moreira, sobre uma obra emblemática da cidade, é de louvar. Calculo que Marcelo Rebelo de Sousa teria também muita dificuldade em fazer uma pergunta ao Presidente da República: ‘Qual a razão para ter aceite uma nova procuradora-geral da República, depois de todos os sinais (de fumo ou não) que enviou aos portugueses de que defendia a recondução de Joana Marques Vidal?’ Digamos que esta é uma pergunta para um milhão de dólares, e que Marcelo, o mais criativo dos criativos, tem grandes dificuldades em responder. Não sei se tomou algum kompensan para a digestão, mas não deixa de ser insólito ver o Presidente vergar-se tão facilmente.

Se analisarmos o que disseram pessoas que lhe são próximas, como Marques Mendes e José Miguel Júdice, percebemos facilmente que Marcelo foi derrotado por K.O. «Existe um braço de ferro entre as duas pessoas mais importantes da sociedade portuguesa. Se Joana Marques Vidal sair da PGR, é António Costa quem manda. Se ficar, quem manda é Marcelo Rebelo de Sousa», disse Júdice ao Público. Durante muito tempo afirmou-se que Marcelo era o verdadeiro líder do país, pois enquanto António Costa se afundava nos incêndios do ano passado, ou na altura do assalto aos paióis de Tancos, o Presidente aparecia como o garante da justiça social e da legalidade. Costa foi obrigado durante muito tempo a ‘engolir’ sapos vivos, leia-se ‘bicadas’ do Presidente, mas tudo se alterou nos últimos tempos. O primeiro-ministro entende que chegou a hora de jogar ao ataque e vai fazendo ajustes de contas com aqueles que foram irritantes consigo. O primeiro que se meteu com o Governo e levou, parafraseando Jorge Coelho, foi o BE. Costa não deixou de condenar a contradição de Robles, que atacava os ricos e queria ser um deles, e agora encostou Marcelo às cordas. Com o crescendo de notícias de que haveria um acordo entre o primeiro-ministro e o Presidente da República para a recondução de Joana Marques Vidal, Costa colocou tudo em pratos limpos e fez o anúncio da nova procuradora-geral da República na quinta-feira. Será que o primeiro-ministro teve acesso à fonte da notícia do Expresso que dava conta do acordo iminente entre os dois? Mistérios...

Numa história em que muitos ficaram mal, a da não recondução de Marques Vidal, o país é que perde uma figura que garantiu nos últimos tempos que ninguém estava acima da lei. Podem os seus detratores dizer que ainda ninguém foi condenado, mas a verdade é que os processos estão a avançar e em tribunal se verá os resultados das investigações. Pedro Passos Coelho, essa figura terrível para uma parte do país, saiu da toca e veio agradecer no Observador todo o trabalho da ainda procuradora-geral da República, ao mesmo tempo que lamentou que Marcelo não a tenha defendido como merecia e de António Costa não ter explicado convenientemente a sua substituição. E tem toda a razão. Passos nunca se manifestou contra os processos que o Ministério Público desencadeou contra poderosos como Ricardo Salgado ou o seu ministro Miguel Macedo. E sabe bem as pressões que sofreu.

Por fim, esperemos que Lucília Gago, a nova PGR, não se farte tão depressa do cargo como o fez quando esteve à frente do DIAP, onde não ficou mais do que um ano e meio por causa de uma história muito mal contada...