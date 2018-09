Pedidos de habitação social batem recordes em Lisboa

Houve perto de mil candidaturas a mais do que o valor registado em 2010, o mais alto até agora

O número de pessoas a candidatar-se para ter uma casa nos bairros municipais de Lisboa bateu recordes. Este ano 6.312 cidadãos avançaram com a candidatura para integrar um dos 70 bairros, o que significa quase mil candidaturas do que as registadas em 2010 – 5.414 –, o valor mais alto registado que corresponde ao primeiro concurso.

Segundo dos dados da autarquia avançados pelo Público, nos bairros municipais vivem “cerca de 75 mil pessoas”, o que significa “mais de 15% da população da cidade”.

Depois do pico registado em 2010, o número de candidaturas registou uma queda nos anos seguintes, começando a crescer em 2013.

Já no Porto residem 30 mil pessoas em bairros municipais, ou que representa “cerca de 12% do património da cidade”. Na Invicta há uma lista de pedidos de habitação social que “ultrapassa os 1.000”, avança a autarquia.