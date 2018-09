Mulher filmada a contratar assassinos para matar o ex-namorado foi ilibada

O Supremo Tribunal de Justiça decidiu absolver a mulher que foi filmada a planear a morte do ex-namorado, indo contra a decisão do Tribunal da Relação do Porto que condenou a mulher a seis anos e meio de prisão, em setembro do ano passado.

O acórdão vai ao encontro da decisão da primeira instância onde Fernanda Salomé foi ilibada, com a justificação de que se tratava de uma tentativa de instigação.

A diferença entre o que é crime e o que não é passa pela intenção. Ou seja, só é considerado crime se a pessoa contratada para matar tiver intenção de o fazer. No caso que envolve Fernanda Salomé, a vítima nunca chegou a estar em perigo porque os homens contratados não tinham intenção de cumprir o assassinato.

Para além disso nunca foi definido pela arguida um local ou hora para que o homicídio acontecesse. "A instigação só é punível desde que haja execução. Só existiria autoria se a promessa tivesse sido aceite", pode ler-se no acórdão.

O caso foi denunciado por um dos homens contratados por Fernanda Salomé à polícia. No vídeo, a mulher oferece mais de cem mil euros para matar o ex-namorado.