A forma criativa como a Huawei criticou os novos iPhones

Quem está na fila à espera para comprar o novo iPhone da Apple foi surpreendido pela marca concorrente Huawei. A empresa chinesa decidiu distribuir “power banks” com a mensagem “vai precisar disto”.

Integrada numa campanha de marketing da Huawei, a empresa de smartphones chinesa entregou 200 aparelhos de carregamento de bateria portáteis às pessoas que estavam na fila para comprar os primeiros iPhones, em Singapura.

Cada aparelho oferecido tem o custo de cerca de 50 euros e foram entregues de forma gratuita. A ideia da huawei é satirizar os aparelhos da Apple que são conhecidos pela sua baixa autonomia de bateria.

Nas caixas, a empresa deixava uma mensagens aos fãs da empresa criada por Steve Jobs: “Aqui tem um powerbank. Vai precisar dele. Esta é uma cortesia da Huawei”.

As imagens estão a ser divulgadas pela Tech360.tv e Mothership.

Huawei staff were spotted giving out free powerbanks to Apple fans queueing overnight for the new iPhone Xs and Xs Max in front of the Apple Store along Orchard Road. Well played, Huawei! pic.twitter.com/q8nDUSdhZg