Ronaldo conhece o seu castigo na próxima quinta-feira

O castigo do vermelho que Cristiano Ronaldo recebeu no último jogo da Juventus só vai ser conhecido na próxima quinta-feira. O internacional português arrisca entre um a três jogos de suspensão.

De qualquer das formas, a falha do CR7 na segunda jornada, onde a Juventus vai defrontar o Younb Boys, em Turim, que se realiza a 2 de outubro, é certa.

A dúvida é se Ronaldo vai defrontar a equipa de José Mourinho, o Manchester United, em Old Trafford, que está marcado para dia 23 de outubro.

A reunião da UEFA está marcada para dia 27 e é aí que a instituição vai decidir o castigo relativo à expulsão de Ronado.

O capitão da seleção portuguesa recebeu um cartão vermelho aos 29 minutos, por indicação do árbitro de baliza, por alegada conduta antidesportiva. Jeison Murillo, árbitro de baliza, afirma que CR7 puxou os cabelos ao jogador do Valência, que se encontrava no relvado.