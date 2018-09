Finalista do programa America’s Got Talent detido por violência doméstica

Michael Ketterer, foi detido na passada quinta-feira, por alegadamente ter batido na sua mulher, num quarto de hotel, em Hollywood.

Ketterer, que ficou conhecido por ser finalista no programa America’s Got Talent 2018, alega ter tido uma discussão com a sua mulher tendo a polícia sido chamada ao local. Embora a mulher não tenha apresentado queixa, a polícia de Los Angeles deteve Michael Ketterer porque a vítima apresentava marcas visíveis de agressão.

Enfermeiro de profissão, Ketterer contou ao site TMZ que tudo não passou de um “mal entendido”, tendo acabado por abandonar as instalações da polícia sob pagamento de uma fiança no valor de 50 000 dólares. Segundo revelou o mesmo site, o caso será encaminhado para o Procurador de Los Angeles.

Vídeo:

O casal tem seis filhos, cinco dos quais adotados.

Reveja a audição de Michael Ketterer no programa AGT: