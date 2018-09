Momento caricato entre Novak Djokovic e Roger Federer

A situação arrancou gargalhadas do público que assistia [Vídeo]

Novak Djokovic e Roger Federer jogavam em dupla frente a Jack Sock e e Kevin Anderson, no torneio de ténis Laver Cup, a decorrer em Chicago.

O jogador sérvio, mesmo que sem querer, proporcionou um momento insólito, que arrancou várias gargalhadas incluíndo as dos envolvidos. Djokovic quando recebia uma bola projetou-a diretamente para as costas do companheiro de equipa, que acabou por se rir da situação.

Mais tarde o número 3 do ranking ATP, confessou: “O meu coração até parou durante uns três segundos”.

Veja o momento: