United-Wolverhapton. Moutinho garante um ponto aos wolves em Old Trafford

Duelo potuguês na Premier League termina com um empate a uma bola

Este sábado houve duelo português na Liga Inglesa. O Manchester United, de José Mourinho, recebeu o Wolverhampton, de Nuno Espiríto Santo, na 6.ª jornada da prova, e a partida terminou com um empate a uma bola.

Em Old Trafford, os red devils adiantaram-se no marcador pelo internacional brasileiro Fred (18'), mas, na segunda metade, João Moutinho selou o resultado final, ao apontar o golo dos Wolves (53').

Com o 1-1, o United segue com 10 pontos na tabela, mais um que os comandados de NES, que somam 9 pontos.

Manchester City goleia

Por sua vez, e depois da derrota com o Lyon na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o City goleou, por 5-0, em casa do Cardiff. Depois de ter feito o único golo na derrota (2-1) dos citizens na Champions, Bernanrdo Silva continuou em destaque, como, aliás, tem estado desde o arranque desta época 2018/19.

Depois de assistir Aguero (32') para o primeiro golo da equipa de Pep Guardiola, o jogador formado no Benfica fez, de cabeça, o 2-0, ao minuto 35. Ainda antes de terminar a primeira metade do encontro, Gundogan fez o 3-0 e assistiu, ao minuto 67, Mahrez para o 4-0. Já em tempo de descontos, o argelino selou o 5-0 final. O City é atualmente 2.º classificado, com 16 pontos, menos dois que o líder Liverpool.