Modric aceita oito meses de prisão por crimes fiscais

O futebolista croata Luka Modric terá chegado a acordo com o Fisco espanhol, declarando-se culpado e aceitando uma pena de oito meses de prisão por crimes fiscais que defraudaram o fisco espanhol em mais de 870 mil euros.

De acordo com o jornal El Mundo, a sentença será substituída pelo pagamento de uma verba a rondar €1,4 milhões.

O atleta, considerado o melhor jogador do Mundial2018, disputado na Rússia, é acusado de lesar o fisco espanhol em cerca de 870 mil euros, entre 2013 e 2014, por receber verbas relativas a direitos de imagem através de uma sociedade com sede no Luxemburgo, supostamente gerida pela sua mulher.