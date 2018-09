Incêndio na Covilhã controlado

O incêndio que deflagrou este sábado na zona da Covilhã, distrito de Castelo Branco, está controlado e em fase de rescaldo e vigilância, informou o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira.

Na sequência das chamas, o Parque de Campismo do Pião foi evacuado mas, segundo o autarca, "por mera cautela", e as cerca de 50 pessoas que estavam no espaço vão poder regressar.

As chamas mobilizaram 164 bombeiros, apoiados por 40 veículos e sete meios aéreos.

A alerta foi dado pelas 14h42 e às 17 horas tinha uma frente e lavrava numa zona de mato e floresta.