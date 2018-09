Capitão do Spartak Moscovo apanhado pela mulher com “prostituta”

Daria, a mulher do jogador, filmou o momento [Vídeo]

Denis Glushakov, capitão do Spartak Moscovo, está envolvido num escândalo que tem sido muito comentado na Rússia. O jogador russo foi apanhado, pela sua mulher, na sauna, com uma "prostituta”.

Daria, de 27 anos, esposa do jogador, filmou tudo com o telemóvel e divulgou as imagens, que na Rússia já se tornaram virais. Enquanto filmava, Daria ia gritando: “Aqui está a prostituta, aqui está a prostituta"; "Eles estavam sentados - havia vinho e frutas -, ela estava ao colo dele, nua, e ele tinha uma toalha", continuava.

Daria e Denis Glushakov têm dois filhos em comum. O jogador já negou que estivesse com uma prostituta na sauna, mas reconheceu que estava com uma "amiga de infância", chamada Kristina.

