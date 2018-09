André Ventura vai lançar movimento para destituir Rui Rio

André Ventura vai lançar na próxima semana o movimento Chega para substituir Rui Rio na liderança do partido. Em comunicado, o vereador do PSD em Loures diz que o movimento “tem como grande objetivo a eleição de uma nova liderança do PSD e a apresentação, a todas as distritais do partido, de um documento global de compromisso com os valores da social-democracia portuguesa, ao arrepio do que tem promovido a direção" de Rui Rio.

Na mesma nota, Ventura informa que na próxima semana será criado "um espaço online para que todos os militantes e simpatizantes possam inscrever-se".O movimento tem como objetivo "evitar a contínua sangria de militantes históricos do PSD", como Pedro Santana Lopes, que criou um novo partifo (Aliança), ou António Martins da Cruz, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, cuja desfiliação foi tornada publica esta sexta-feira.