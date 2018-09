FC Porto vence Setúbal e é líder à condição

O FC Porto venceu esta noite o V.Setúbal, no Estádio do Bonfim, por 2-0, em encontro da 5.ª jornada da Liga portuguesa.

Aboubakar, aos 17 minutos, inaugurou o marcador e, na segunda metade, Sérgio Oliveira, aos 78', selou o resultado final. A turma comandada por Lito Vidigal ainda colocou a bola no fundo das redes da baliza defendida por Iker Casillas, mas, depois de consultar o VAR, o árbitro Manuel Oliveira considerou que Valdu Té ajeitou a bola com o braço, tendo anulado o golo do homem da casa.

Com o triunfo diante do conjunto sadino, os comandados de Ségio Conceição saltam para o topo da tabela, com 12 pontos.

Sporting, Benfica e Braga, 2.º, 3.º e 4.º classificados da prova, respetivamente, surgem de seguida, com 10 pontos, num momento em que têm os três clubes menos um jogo que o atual campeão nacional.

Os encarnados recebem este domingo o Desportivo das Aves, numa altura em que já se sabe que a grande novidade na convocatória é o regresso de Jonas, depois de longas semanas afastado dos relvados por lesão.

Por sua vez, o Sporting desloca-se, na segunda-feira, até à Pedreira, para medir forças com o Sporting de Braga.