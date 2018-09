Braga investigado pelo MP devido a 'saco azul' de 2,5 milhões de euros

De acordo com o Jornal de Notícias, o Ministério Público está a investigar um alegado ‘saco azul’ no Sporting de Braga que tinha como objetivo esconder práticas ilícitas.

Entre as referidas práticas encontram-se 13 faturas falsas, comissões de transferências de jogadores, pagamento para encobrir o silêncio do guarda-redes Cássio e um casal de bruxos, entre outras rubricas.

Entretanto a SAD do Sporting de Braga já veio comentar o caso dizendo que se trata de uma ajuste de contas e chantagem "por parte do ex-diretor-geral, João Gomes" que, de acordo com a fonte da SAD, "propôs sair do clube mediante o pagamento de 250 mil euros e de um Mercedes".