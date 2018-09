«Ganhei mais de 500 mil euros e só tenho um iPad»

Aos 22 anos, George Grenn perdeu tudo. Depois de ter assinado pelo Everton e de ter sido considerado como o sucessor de Rooney, Green perdeu tudo devido ao consumo de álcool e Cocaína.

Em entrevista à BBC, George Green conta que aos 15 anos assinou um contrato com o Everton do qual recebeu 50 mil euros de prémio de assinatura. No entanto o consumo de drogas fez com que perdesse tudo, acabando por tentar o suicídio quando tinha apena 19 anos.

"Tinha tantas dívidas... Pensei que ia perder tudo por causa do meu vício das drogas e não via maneira de voltar ao futebol", disse que à BBC.

"Antes de eu ter 18 anos ninguém me apanhava na noite. Mas depois, foi como se um novo mundo se abrisse para mim. Bebia, consumia drogas e jogava futebol", recorda Green.

"A primeira vez que consumi drogas foi quando fui ver um jogo de futebol com uns amigos a um pub. Ofereceram-me cocaína e a minha vida mudou a partir daí."

Green recorda o pesadelo que passou por causa do consumo de drogas. Gastava mais de 2.300 euros por mês. Lembro-me de uma manhã em particular que devia ter ido treinar e que só acordei à tarde. Na noite da véspera tinha estado em casa de uns amigos a beber e a consumir drogas. Penso que foi nesse dia que no Everton começaram a perceber o que se passava comigo."

Atualmente Green joga nos escalões secundários ao serviço do Chester.