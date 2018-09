O cancelamento de um voo da companhia aérea TAP está na origem dos desacatos.

De acordo com o Jornal da Madeira, os passageiros ficaram revoltados após terem tido conhecimento do cancelamento no voo da manhã deste domingo, tendo chegado mesmo a haver agressões.

A polícia foi chamada ao local para controlar os ânimos. Ainda segundo o jornal, o voo foi cancelado devido a condições atmosféricas adversas.