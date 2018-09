A Feira Popular – um show para eleições

Estávamos no dia 3 de novembro 2016, depois do primeiro anúncio em 2015, quando os jornais noticiaram que a Câmara de Lisboa assinalava, em cerimónia, o arranque das obras da nova Feira Popular, em Carnide, espaço que pretendia que fosse um «parque verde de fruição de todos e das famílias». A cerimónia decorreria junto à saída do Metropolitano da Pontinha.

Fernando Medina anunciou que as obras de construção da Feira Popular iriam iniciar-se «através das demolições das construções que ali se encontram». Seguir-se-ia a «remoção dos escombros e, posteriormente, a limpeza do terreno», para na fase seguinte se realizar «a construção das acessibilidades e estacionamento».

Em fevereiro de 2017, os jornais davam novamente conta de que a Feira Popular estava de regresso, mas agora sob a forma espampanante de roadshow. Escreviam:

«O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, falou hoje sobre o futuro da Feira Popular de Lisboa. As obras já começaram, num terreno verde ao pé da saída do metro da Pontinha, que estará pronto em 2018. Mas esta não é a única novidade, vem aí uma caravana que vai percorrer as freguesias de Lisboa a mostrar os progressos e a pedir sugestões (…)».

Logo em fevereiro de 2017, os lisboetas veriam uma caravana nas ruas. «Durante sete meses, as 24 freguesias da cidade vão receber uma caravana que tem como objetivo recolher propostas para o novo recinto assim como dar a conhecer a nova ‘cara’ da Feira Popular de Lisboa».

Prometia-se um investimento de aproximadamente 70 milhões de euros, uma estimativa de 800 mil pessoas a visitarem a feira em 2018, e um milhão de pessoas em 2020.

Ao mesmo tempo que se fazia um roadshow, divulgou-se também um vídeo que se tornou viral – visto por um quarto de milhão de pessoas.

Foi só depois das eleições de outubro de 2017 que finalmente foi revelado que o Parque Verde da Feira Popular de Lisboa, em Carnide, deveria abrir em 2018, mas que para a feira propriamente dita ainda não havia data. Ou seja, haveria um parque -- verde, como convém -- mas da Feira nem sinal. Tudo porque depende de uma série de outros concursos e empreitadas, declarou a autarquia.

Quanto ao Parque Urbano da Pontinha, a tal área verde de 20 hectares onde nascerá a nova Feira Popular, apesar de prometida para este ano, ainda não arrancou. O concurso da Feira propriamente dita ainda não foi lançado.

Esta semana, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide (onde a nova Feira irá nascer) declarou que «o projeto estará de tal maneira atrasado que mesmo o Parque Verde só deverá estar pronto para o ano» – e a Feira, acredita o presidente da Junta, nunca antes de 2021.

A nova Feira Popular de Lisboa, afinal, só deve chegar em 2021. E o que há em 2021? Disseram ‘eleições’? Adivinharam.