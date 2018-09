Mais de 160 bombeiros combatem incêndio em Viseu

Um incêndio em Viseu está a mobilizar no momento 160 bombeiros e sete meio aéreos.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o incêndio começou numa zona de mato e floresta em Canas de Senhorim, no concelho de Nelas. No local estão 160 bombeiros auxiliados por 39 viaturas e sete meios aéreos.

Apesar de hoje começar o outono, as temperaturas que fazem sentir para esta altura do ano são mais elevadas do que é o normal. Hoje, em vários distritos do país, os termómetros estão perto dos 40ºC.