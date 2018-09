Piloto português morre no Circuito do Estoril

O piloto português Sérgio Leitão morreu este domingo na sequência de um despiste no Autódromo do Estoril, quando competia numa prova do Campeonato Nacional de Velocidade 2018 - a Copa Dunlop Motoval. O acidente aconteceu pelas 14h25, quando o piloto - ao volante de uma Honda CBR 600 - estava a apenas quatro voltas do final da corrida.

A mota terá ficado sem travões e o piloto não conseguiu fazer a curva 6 - a chamada "curva do tanque" -, tendo seguido em frente.

Sérgio Leitão ainda foi transportado para o Hospital de Cascais, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer na unidade hospitalar. A organização da prova cancelou, entretanto, as restantes corridas agendadas para a tarde deste domingo, dia em que terminava o Campeonato Nacional de Velocidade 2018.

Sérgio Leitão tinha 40 anos