Liga. Benfica vence Aves e isola-se na liderança

O Benfica venceu esta noite, no Estádio da Luz, o Desp. das Aves, no jogo da 5.ª jornada da Liga portuguesa.

João Félix inaugurou o marcador, aos 34 minutos, e Cervi, que rendeu o médio ofensivo aos 50 minutos, devido a lesão, fez o segundo golo da partida, aos 62.

Com o triunfo, o Benfica isola-se na liderança do campeonato, com 13 pontos, mais um ponto que o FC Porto, e fica à espera do desfecho do jogo entre Braga e Sporting, agendado para amanhã à noite na Pedreira.

Braga e Sporting, 4.º e 3.º classificados da liga, respetivamente, com 10 pontos, fecham amanhã a 5.ª jornada da prova.