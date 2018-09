CR7 responde como sabe: a marcar

Depois da expulsão polémica na Liga dos Campeões, no jogo com o Valência, referente à 1.ª jornada da fase de grupos da prova, Cristiano Ronaldo apresentou-se da melhor forma. Esta noite, o internacional português apontou o primeiro golo da Juventus na vitória por 2-0 sobre o Frosinone, em jogo da 5.ª jornada do campeonato italiano. O capitão das quinas marcou o seu 3º golo na prova, depois do bis que assinou no encontro com o Sassuolo.

Depois do golo de CR7, apontado aos 81 minutos, Bernardeschi, em cima do apito final, selou o resultado final (2-0). Com o triunfo, a Velha Senhora segue invicta na Serie A, com 15 pontos.

Recorde-se que o castigo do avançado, pela expulsão direta no encontro da liga multimilionário, só vai ser conhecido na quinta-feira. Sabe-se, contudo, que o craque português arrisca entre um a três jogos de suspensão. Desta forma é certo que o CR7 falha a segunda jornada da competição, em que a Juventus vai defrontar o Young Boys, em Turim, a 2 de outubro. Assim, a dúvida é se Cristiano Ronaldo vai defrontar a equipa de José Mourinho, o Manchester United, em Old Trafford, encontro que está agendado para dia 23 de outubro.