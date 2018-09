Mais de 250 bombeiros combatem incêndio em Alijó

Mais de 200 operacionais combatiam, ao início da manhã desta segunda-feira, um incêndio que deflagrou ontem à noite no concelho de Alijó, em Vila Real.

O incêndio continua lavrar em frentes com cerca de dois quilómetros de extensão, e está a ser combatido por 280 operacionais, apoiados por 80 veículos, de acordo com a informação disponível pelas 06h55 no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Além disso, cinco meios aéreos vão reforçar o combates às chamas.

As chamas deflagraram ontem pelas 21h04, na freguesia de Vila Verde. Segundo disse fonte do Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o incêndio está a lavrar em terreno acidentado e de difíceis acessos, o que dificulta o combate às chamas.